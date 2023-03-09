體壇快訊：港足U23開操備戰新加坡賽

韓新帥奇連士文劍指亞洲盃

韓國隊新帥奇連士文昨抵埗該國履新，首要任務是明年初帶領球隊自1960年後首次揚度亞洲盃。這58歲德國隊名宿又稱讚「太極虎」在近兩屆世界盃，先後能挫德國和葡萄牙隊已證明實力相當。另韓國U20昨晚亞青盃遭塔吉克悶和。

基爾獲加酒吧露械或受查

英國《太陽報》昨報道，在日前的一段閉路電視片段中，曼城的已婚右閘基爾獲加疑在酒醉情况下，於酒吧內向數名女子展露下體，或被警方調查和被判入獄兩年。另外，近8場英冠僅1勝的屈福特，昨解僱執教5個月的55歲克羅地亞籍領隊比歷。

比利遺產分配揭有私生女

巴西球王比利的遺孀青木的律師昨透露7900萬巴西雷亞爾（約1.2億港元）遺產分配內容，指青木會繼承當中的三成，其餘則由8名子女分享，包括一名未被比利在世時認可的私生女。該律師說：「比利曾指出或還有私生女，但礙於疫情及個人健康問題，對方一直未能接受DNA測試。」

大谷翔平返日 經典賽鬥中國

世界棒球經典賽昨展開，在台中舉行的A組揭幕戰由荷蘭隊爆冷4：2擊敗古巴隊，中華台北隊則慘負予巴拿馬隊。今日在東京舉行的B組賽事則有中日之戰，東道主日本隊有星將大谷翔平放棄美職棒大聯盟（MLB）春訓歸隊。