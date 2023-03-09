車路士闖歐聯8強 夏維斯問題極刑反勝多蒙特

樸達戲言未被解僱

多蒙特首回合在主場領先1：0，車路士近兩仗踢回3中堅陣式，表現明顯有改善，完半場前由史達寧先開紀錄，換邊後53分鐘，球證指客軍中場馬里奧斯禾夫在禁區犯手球判12碼，夏維斯首次主射中柱，但球證指射門時有客軍球員走入禁區而判重射，這名德國國腳再次操刀破網，助「藍戰士」勝2：0，兩回合計反勝2：1。

車路士今年首11場僅一勝，然而上仗英超1球小勝列斯聯及歐聯擊敗多蒙特，樸達在關鍵兩仗全勝。當夏維斯射12碼時，拍攝到樸達一直低頭不敢直視球場，賽後獲班主保亞利擁抱的他認為，球隊經歷一段艱難時刻後，將為往後打好基礎，「生活總有好與不好時候，但不會永遠差落去」。

多蒙特近5屆歐聯三度16強止步，陣中英格蘭國腳祖迪比寧咸直言，難以接受重射12碼判決，「從我當時位置來看，這是否手球相當有爭議，對手獲重射機會簡直是笑話，也許這就是比賽吧」。

賓菲加7：1狂勝布魯日

另一場16強，賓菲加憑射手干卡路梅開二度兼獻助攻，主場以5：1大炒布魯日，兩回合大勝7：1。去年底才執教布魯日的英格蘭名宿柏加面臨被炒。