曼聯迎貝迪斯冀反彈 將帥續撐般費任隊長

曼聯vs.貝迪斯 now643台 明晨04：00直播

曼聯在日前「雙紅會」下半場連失6球下慘吞7蛋，一眾「魔兵」備受抨擊，先有韋格賀斯被發現步入球場前，曾模仿對手拍打在通道上的利物浦會徽，遭紅魔球迷狠批，這名借將中鋒隨即在社交網解畫，稱此舉只為試圖干擾荷蘭隊隊友華基爾雲迪積克，並承諾球隊會盡快反彈。

韋格賀斯遭狠批拍紅軍會徽

出任隊長的般費亦被批評未能帶領球隊堅守到底，反在場上連番抱怨，引起英國球圈近日熱論這名葡萄牙國腳應否續任隊長。不過，曼聯領隊坦夏格昨在賽前記招確認，般費仍是隊長人選，「當哈利馬古尼不在場上，我肯定般奴仍然是隊長，他今季在球隊發揮重要作用，沒有人是完美，每個人都會犯錯，我和般奴會汲取教訓和從中學習」。

拉舒福特賽前表示，球隊在坦夏格執教下已進步不少，「我們今季踢出想要的風格，贏得不少重要比賽。對利物浦的賽果是令人失望，但感謝很快又有比賽讓我們爭勝。現在我們可做的只有重新開始及繼續前進，沒必要糾纏已發生及無法改變的事情」。他又支持般費作為球隊領袖，「若沒有般奴，球隊今季不會處於現在的位置」。

軍情方面，曼聯中場主力卡斯米路在雙紅會傷出，今仗上陣成疑；貝迪斯現排西甲第5位，由曾助曼城英超封王的柏歷堅尼執教，陣中亦有「藍月」前門將哥迪奧巴禾、般費的同鄉中場威廉卡維奴，但中場費基亞早前因傷收咧。

士砵亭比利連或倒戈阿仙奴

另邊廂，英超榜首阿仙奴同日出戰歐霸16強，作客對葡超球隊士砵亭，後者有「兵工廠」舊將比利連倒戈。雙方的日本國腳守將富安健洋及中場守田英正有機會同場較量。