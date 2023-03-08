坦夏格促魔兵痛定思痛 警告麾下可被貶梯隊 般費隊長之位受質疑

坦夏格在這場破紀錄大敗後直斥球員表現不專業，《每日鏡報》消息指，這名荷蘭籍教頭賽後指令眾人留守晏菲路球場客隊更衣室，親歷宿敵隔壁愉悅慶祝，希望這恥辱教訓能激勵麾下。報道又引述消息指，坦夏格向球員稱他們幸運仍可坐隊巴回曼市，但下不為例，表現無改善的話便會被下放U21梯隊。職球員昨亦要提前返回卡靈頓訓練基地，接受體育心理學家訓練。

稱「能坐隊巴回曼市算幸運」

葡萄牙籍中場般奴費南迪斯是這仗其中一名受外界最多批評的曼聯球員，輿論指他未能身先士卒，多次回防散漫，完場時更先步向球員通道，之後應後衛華拉尼要求才轉向作客球迷拍手致意。會方否認他曾在落後時要求被換出，惟《每日郵報》指，部分「紅魔」球員不認同球隊再由般費擔任隊長，儘管坦夏格在今季完結前，料不改變他與哈利馬古尼在隊中重任。至於般費末段推撞旁證一事，則不會被秋後算帳。

另一方面，前鋒拉舒福特則在網上表示對賽果感到失望，但表示：「我們不應讓此仗斷定球季成敗，需要繼續團結，相信進步過程。」曼聯現時在英超以25戰49分排第3，領先第5的利物浦7分，早前已在英格蘭聯賽盃封王，亦續戰足總盃及歐霸。《ESPN》報道，巴西國腳卡斯米路在「雙紅會」受傷，影響曼聯中場控制力，故下半場中段要由沙比薩入替，後日凌晨對貝迪斯的歐霸16強首回合上陣成疑。

賓福特同市內訌挫富咸

莫耶斯傳失韋斯咸軍心

英超昨晨上演中游獨腳戲，賓福特主場憑賓諾克、艾雲東尼及馬菲亞斯贊臣各入1球，以3：2擊敗西倫敦鄰會富咸，追至落後對方1分，且踢少兩場，與第6的紐卡素也只有3分之遙。紐卡素據報有意今夏以3000萬鎊（約2.82億港元）收購榜首阿仙奴的左後衛基蘭泰亞尼。

另外，韋斯咸日前作客4球不敵白禮頓後，主帥莫耶斯據報與主將迪格蘭賴斯及助教路蘭爭吵。《衛報》報道，球員不滿這名蘇格蘭領隊的戰術，雖球隊目前排第16位現護級危機，但班主暫無意易帥。