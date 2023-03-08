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2023年3月8日星期三
尼馬右足踝開刀 本季提早報銷 無緣助PSG反撲拜仁 美斯麥巴比信可收復失地
干地病癒歸隊 領熱刺生死戰迎米蘭
美警調查摩蘭特亮槍 灰熊季後賽恐失大將
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港隊全國聯賽首站奪4金 李思穎膺雙冠后
體壇快訊：鄭鐵男亞青個人賽摘銅
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坦夏格促魔兵痛定思痛 警告麾下可被貶梯隊 般費隊長之位受質疑
國青隊爆冷挫衛冕之師沙特
足壇快遞：紅軍迷獲歐協退票
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【明報專訊】（請看附圖）
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