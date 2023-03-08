干地病癒歸隊 領熱刺生死戰迎米蘭

熱刺在歐聯16強首回合以0：1不敵AC米蘭，明晨次回合坐陣主場有領隊干地病癒再次領軍，但賽前盛傳這意籍名帥下季或分道揚鑣，重返今仗對手宿敵的國際米蘭執教。

傳今夏約滿離隊重掌國米

干地上月初完成切除膽囊手術後，曾極速重返崗位，但領軍兩仗作客李斯特城及歐聯16強首回合對AC米蘭均落敗後，因身體問題再次留在意大利休養，球隊近4仗均由助教史迪連尼暫代領軍，直至近日干地才歸隊督操。干地賽前承認，低估了手術影響及高估自己身體狀况，「我對手術後的康復狀况評估不足，出於責任感而想早點歸隊，但高估了自己的身體」。

《泰晤士報》報道，干地將於今夏約滿，但就續約幾乎沒跟球會有任何進展，又披露他曾跟前東家國際米蘭接觸，下一站有機會重返意甲執教，報道更稱熱刺一旦歐聯被淘汰，干地甚至有機會提早離任。今季曾傳干地不滿熱刺的雄心及增兵幅度而不願續約。

熱刺近况兩連敗，包括在英格蘭足總盃16強爆冷不敵英冠的錫菲聯，今仗還有中堅艾歷迪亞累積黃牌要停賽。韓國隊球星孫興慜呼籲隊友要視今場為今季最重要一仗。AC米蘭日前意甲作客1：2負費倫天拿，被終止四連勝及不失球走勢，正選門將邁治蘭已於近兩仗復出把關。