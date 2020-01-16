尼馬右足踝開刀 本季提早報銷 無緣助PSG反撲拜仁 美斯麥巴比信可收復失地

巴黎聖日耳門vs.拜仁慕尼黑 now643台 明晨04：00直播

尼馬自上月20日在法甲對里爾扭傷右足踝後，已缺陣PSG最近兩場聯賽，早前證實無緣趕及歐聯16強次回合復出，PSG昨宣布隊醫建議這名31歲巴西隊球星接受韌帶手術免加重傷勢，將於卡塔爾首都多哈的一間著名運動醫院做手術，預計需養傷3至4個月，因此今季餘下比賽將無法上陣。尼馬事後在社交網發文稱：「我會以更強大的姿態回來。」

尼馬6季出勤率僅逾半

法媒：曾驗出右足踝狀况欠佳

尼馬今季發揮出色，在各項賽事上陣29場貢獻18球及17次助攻，但據統計這名巴西球星自2017年夏天加盟PSG以來持續受傷患困擾，6季在球會316場賽事上陣173次，出勤率只得54.7%（見表），最多一季也只是上陣31場。法國《隊報》披露，尼馬當年加盟PSG前做體檢時，曾檢查發現其右足踝狀况欠佳，但當時他以全球最高身價的2.2億歐元（約18.4億港元）轉會費來投，球會權衡各方利益而未有即時安排做手術根治傷患，造成如今情况。尼馬於2027年才約滿，有指PSG欲今夏出售他到車路士等英超球會，但《隊報》稱他留隊機會仍大。

PSG上月中歐聯16強首回合在主場以0：1負拜仁，被倒戈舊將京士利高文奠勝，麥巴比該仗剛傷癒只列後備，但入替後隨即令拜仁門前風聲鶴唳。麥巴比與美斯賽前也稱有信心可反勝。大軍昨抵達德國時，引起過百球迷到下榻酒店門外，圍觀美斯等PSG球星風采。隊長馬昆賀斯及涉強姦案受查的阿舒拉夫均已復操可候命。隊報稱若今屆歐聯再有差池，今季接掌但帶隊表現欠佳的加迪亞或面臨被炒。

簡斯路再傳不滿上陣少

拜仁首回合有後衛班捷文柏華特完場前領紅被逐需今場停賽，近3仗退居後備、傳不滿上陣時間的曼城借將祖奧簡斯路，料續在後備席候命，已復出的沙迪奧文尼有望迎傷癒後首場正選。主帥拿高斯文預計，雙方今仗將會踢得更開放，「對手要晉級就至少要入一球，我預計他們一開始就會為我們後防施加很大壓力。兩隊實力旗鼓相當，球員狀態將決定勝負」。