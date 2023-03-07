車路士逆蜂而行爭出線 樸達帥位保衛戰 變陣出擊迎轉機

車路士vs.多蒙特 now643台 明晨04：00直播

車路士去夏獲美籍班主保亞利收購，包括1月斥資約3億鎊（約28.3億港元）擴軍，累計全季共豪花逾5億鎊（約47.2億港元）招兵買馬，卻換來英超暫排第10、英格蘭足總盃和聯賽盃同被曼城淘汰，以及歐聯16強首回合作客以0：1不敵多蒙特的劣績。更令樸達汗顏的是，由去年9月初走馬上任至今，領軍27次錄得10勝7和10負，勝率只有37%，與前帥杜曹的60%相形見絀。

事實是車路士今年12戰2勝4和6負中，上次獲勝是上仗主場以1：0挫列斯聯，雖終止6仗不勝頹勢，但樸達近期一度被場內球迷唾棄，故此明晨若又有不測，隨時被「手起刀落」。據報熱門接任人選依次為名帥普捷天奴、安歷基、施丹及摩連奴等。

車路士此役除有中場美臣蒙特停賽外，也續有5名傷兵，包括堤亞高施華等3名守將，卻迫使樸達上仗由慣用的4-2-3-1改為3-4-3陣式而凱奏，其中翼鋒史達寧在右路表現活躍。樸達亦對傷癒不久的對方寄予厚望道：「他經驗豐富，歐聯入球數字已展示了能力，期待他協助球隊克服逆境。」28歲的史達寧過去在歐戰披甲92次入26球及交出24次助攻。

多軍首回合功臣艾迪耶美缺陣

多蒙特並非善類，今年各項賽事主客各5仗全勝，其中祖迪比寧咸助攻助守應記一功，而在網站whoscored.com的「蜂兵」評分中，這名英格蘭國腳更獲最高分，惟其隊友右閘拉亞臣此仗停賽，6名「十字軍」中包括首回合奠勝功臣艾迪耶美。

同日另一場次回合由葡超一哥賓菲加迎戰首回合吞兩蛋的布魯日，去年尾開始執教客軍的英籍教頭柏加賽前承認，已身處被革職邊緣。42歲的他領軍11次僅取2勝6和3負。