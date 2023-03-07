韋少開鑼戰封王 艾朗素摘季

紅牛包辦前二 AM成黑馬

季前測試已跑出的紅牛，首戰續展示「火星車」姿態，荷蘭星將韋斯塔本更是由頭帶到尾，而其隊友佩雷斯則藉法拉利勁敵陸奇尼於第41圈因引擎問題退賽，最終奪亞。在今站練習及排位賽已跑出黑馬本色的雅士頓馬田，在正賽延續氣勢，以第5位起步的41歲老將艾朗素，末段壓過法拉利的辛尼斯奪季，是他自2021年卡塔爾站後再登頒獎台，負傷上陣的隊友史度爾則列第6。

賽後艾朗素承認喜出望外，並透露車隊季前未預計今屆有力登上頒獎台，又認為首站戰車表現僅次紅牛令人鼓舞，亦證明車隊有很大進步，「若接下來兩站仍有如此表現，我深信己隊將有個美好賽季」。

去年失去車隊總冠軍的平治，昨仗意外不如引擎客戶的雅士頓馬田，咸美頓及羅素最終分列第5及7位。至於今屆3名新人首戰皆無分落袋，去年鬧轉會風波的麥拿侖新星皮亞斯齊早段壞車退賽，威廉士的沙根特排第12；艾法托利的迪菲斯則以第14位完賽。