港七欖主場撼英法 姚錦成信可與列強匹敵

香港七欖賽將於3月31至4月2日上演，屆時連同港隊在內，將有16支男子隊及12支女子隊，零防疫限制下於香港大球場角逐冠軍。男子組方面，阿根廷、法國、澳洲和愛爾蘭分列A至D組的頭號種子，港隊將與法國、英國及烏拉圭隊在B組較量。

港隊星將姚錦成即將第13次在主場出戰七欖，這名35歲翼鋒盼在分組賽至少取得一勝，他直言港隊跟烏拉圭隊實力相近，亦將目標鎖定於此，「雖然雙方交手4次，港隊未曾贏過，但其實我們實力相差不遠。烏拉圭隊在剛剛的加拿大站贏過斐濟隊，他們的表現也給己隊信心，令我們相信自己可與列強競爭、甚至取勝」。姚錦成續指，英國隊仍在磨合期，加上對港隊不太了解，故亦盼把握機會爭勝。

港女隊相隔5年再戰大球場

女子組方面，港隊與新西蘭、加拿大和英國隊同處A組，隊長李念殷直言挑戰極大，「新西蘭隊在世界巡迴賽排名第一，肯定不易應付，但我們都會全力以赴，看看球隊的能力」。香港女欖曾於2018年在大球場出戰巡迴賽資格賽，相隔5年在主場首度出戰正賽，李念殷直言能在親友面前出戰更覺特別，「代表香港出場是很大的榮譽，我每次都會好珍惜機會，加上今次在主場出賽，一定會盡力和享受整個過程」。