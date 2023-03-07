曼聯被利物浦狂數7球 創雙紅會最大分差 坦帥斥麾下表現不專業

近况平平的利物浦昨於晏菲路球場迎戰此前各賽事五連勝兼取下英格蘭聯賽盃冠軍的曼聯。不過主隊全場佔據上風，並於43分鐘由加普先開紀錄，助紅軍1球領先半場。

換邊後更成為紅軍的世界，僅47分鐘便由達雲紐尼斯頭槌頂入拉開比數。3分鐘後，穆罕默德沙拿於右路盤扭騙倒利辛度馬天尼斯，再傳予殺入禁區的加普，後者窄角度射成3：0，首為新東家梅開二度。得勢不饒人的利物浦，於66分鐘由沙拿近門快射破網領先至4球。75分鐘，紐尼斯再以頭槌建功「起孖」。

末段曼聯潰不成軍，令早前宣布季後將離紅軍的前鋒羅拔圖法明奴，後備上陣後先於83分鐘助攻予沙拿梅開二度，並於88分鐘獲對方投桃報李為球隊「埋齋」，亦是個人自去年11月後首入球，最終利物浦主場7：0狂數曼聯，成為129年合共239次正式賽事交手以來，紅軍取得的最大勝仗紀錄，超越1895年保持至今的7：1比數（當時曼聯仍為前稱的紐頓希夫LYR）。而是役亦同時看齊曼聯正式賽事最大敗仗紀錄（見表）。

紅魔平最大敗仗紀錄

沙拿成紅軍英超射手王

坦夏格賽後怒斥道：「麾下表現實在糟糕，各方面都很不專業，落後3球時我已感覺不到希望。」他又直言對一眾球員末段鬆懈不團結的表現感到意外。主將勞基梳爾亦承認在英聯盃奪冠後眾將有所放鬆，是令人難以接受的戰果。現為球評的名宿堅尼及加利尼維利均痛斥紅魔表現不濟，前者更質疑陣中老臣未有擔起領導角色，導致末段如一盤散沙。

至於超越科拿成隊史英超入球王（總入球榜續列隊史第7）的沙拿，賽後笑言「這是我人生中最美好的其中一天，這紀錄亦是我加盟後希望締造的目標之一」。主帥高普則為對方的成就感高興，稱讚沙拿是特別的球員，又認為「此役證明球隊可踢出這樣的足球」。

另外，阿仙奴女足昨於英聯盃決賽以3：1擊敗車路士，第6次封后締歷史。