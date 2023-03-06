體壇快訊：何允輝陳晞文揚威亞洲賽

灣區翼龍東亞超摘季

東亞超級聯賽昨上演決賽，安養KGC隊在韓國KBL聯賽內戰決賽，以90：84挫SK騎士奪冠。灣區翼龍則以90：70擊敗琉球黃金國王得季軍。

陳芷澄LPGA世界賽排61

港將陳芷澄昨於新加坡舉行的LPGA世界錦標賽最後一回合打出平標準桿的72，總成績高標7桿的295排第61。韓國前一姐高真榮271桿衛冕。

施莉柏潘首膺女子世冠

23歲泰國球手施莉柏潘（Baipat Siripaporn）首奪女子桌球世界賽冠軍，並取得下季職業圈資格。她決賽以局數6：3擊敗19歲中國新星白雨露。香港球手吳安儀及何綺麒均在16強出局。

麥維迪夫迪拜賽封王

迪拜男子網球錦標賽上演俄羅斯球手內訌，最終丹尼麥維迪夫以兩盤6：2輕取上屆冠軍羅比夫，過去3周豪取14連勝，包括日前終止世界一哥佐高域跨季不敗走勢。澳洲的迪文亞則在墨西哥公開賽以3：6、6：4、6：1反勝湯美保羅封王。

埃塞跑手包辦東馬三甲

東京馬拉松男子組昨由埃塞俄比亞籍跑手包辦三甲，謝米沙（Deso Gelmisa）在最後直路衝刺險勝，以2小時5分22秒衝線；第7的山下一樹成為東道主第一，與名將大迫傑及其田健也取得日本隊巴黎奧運選拔賽資格，港將黃啟樂未有出賽。女子組的雲姿露（Rosemary Wanjiru）同樣首奪六大馬拉松冠軍，惟她以2小時16分28秒成績衝線，差26秒未能打破賽事紀錄。