體壇快訊：石偉雄世盃多哈站梗頸四

港隊亞少團體賽添兩銀

港隊於烏茲別克舉行的亞洲青少年劍擊賽團體賽添兩面少年組銀牌。劉一衡、黃純一、廖愷翹與黃紀瑤在女子花劍先後淘汰新加坡及哈薩克隊，終以41：45不敵日本隊。由何柏霖、方曉楠、李俊延及雷鑑津組成的男子佩劍隊，在決賽以39：45反負科威特隊。男重隊則8強不敵中華台北，未能衛冕。

佐高域迪拜賽吞本季首敗

世界一哥佐高域於迪拜網球公開賽4強，直落兩盤4：6不敵丹尼麥維迪夫，跨季20連勝斷纜，麥維迪夫將與上屆冠軍羅比夫合演俄羅斯內訌戰。另外，美國佛羅里達州據報拒絕佐高域的豁免疫苗入境申請，意味他本月無法出戰印第安韋爾斯公開賽及邁阿密公開賽。

快艇負帝王五連敗

洛杉磯快艇昨於NBA常規賽雖有韋斯特布克貢獻27分及10次助攻，惟仍作客以127：128僅負薩克拉門托帝王，五連敗後跌至西岸第8位。至於有杜蘭特來投的鳳凰城太陽則作客125：104大勝芝加哥公牛，這名星級新援連續兩場「20+」，助球隊拿下連勝。