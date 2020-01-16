王振鵬上陣350場締里程碑 成傑志第一人 38歲未言退冀返港足踢亞盃

傑志憑明加索夫梅開二度、新加盟的港足中堅羅素頂入開齋球，以及沙根巴耶夫建功，在香港仔運動場以4球大勝香港U23。韓國前國腳中鋒金信煜第2次為傑志上陣兼首任正選，雖踢足全場未有入球，但第2球來自他頭槌中楣，造就羅素補頂破網。

新援羅素開齋 傑志4蛋贈香港U23

賽事只得212人入場，不過賽前預告王振鵬會落場下，一眾傑志球迷都帶了多件其龍門球衣掛在看台圍欄，以示支持。阿鵬於比賽尾段用腳擋出對手近射，力保不失。賽後傑志向王振鵬頒發印上其名字和「350」的球衣相框及龍門手套，再跟職球員及球迷大合照。

自2005年由大連實德來港落班，王振鵬已效力傑志長達18年，成隊史首人第350次上陣，近年屈居入籍門將保羅而多任後備，今季只上陣7仗，包括5場菁英盃，僅踢一場聯賽，他承認心態已有轉變，「球員在一間球會有這機會（350場）是很難，18年來感謝教練、隊友和球迷的支持。我自從為傑志上陣300場後，開始沒多想上陣與否，能踢的話就盡量踢，幫助更多後輩」。對於落選港足最新初選名單，5月將年屆39歲的王振鵬未言退，稱會爭取入選明年初亞洲盃決賽周大軍，「兩位門將（葉鴻輝和保羅）現在是好過我，有身形和比我年輕，但我未放棄明年的亞洲盃，我會把握每次上陣機會，盡力保持狀態爭入選」。

B組另一場，東方憑孫銘謙及巴杜姆下半場各入一球，在青衣運動場以2：0挫標準流浪，7戰16分排榜首，傑志踢少1場少1分緊隨。今午兩場菁英盃A組，深水埗下午3時在大埔運動場對冠忠南區，理文傍晚6時於將軍澳運動場對港會。