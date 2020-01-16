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2023年3月5日星期日
利物浦雙紅會求滅魔反底 近4場不敗漸入佳境 爭前4關鍵戰
阿仙奴絕殺般茅 曼城捕鵲緊追
科芬拿一槌定音 車路士險勝列斯止連敗
拿玻里負拉素 本季第二敗
巴塞殘陣迎華倫 主帥沙維停賽
多蒙特挫萊比錫 德甲十連捷兼2023全勝
足壇快遞：尼馬腳患無緣歐聯鬥拜仁
SUN周日體育賽事直播
王振鵬上陣350場締里程碑 成傑志第一人 38歲未言退冀返港足踢亞盃
何詩蓓200自達奧運A標 50蛙破港績
韋斯塔本巴林站排頭位 偕隊友佩雷斯包辦前二起步
傅家俊今赴英 備戰下月世界賽
體壇快訊：石偉雄世盃多哈站梗頸四
SUN周日體育賽事直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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