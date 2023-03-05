阿仙奴絕殺般茅 曼城捕鵲緊追

標寧9.11秒入球 英超歷來第2快

般尼茅夫是役首個攻勢便由中場菲臘標寧開賽僅9.11秒近門射入開紀錄，寫下英超史上第2快入球紀錄，僅次2019年時任修咸頓前鋒沙恩朗的7.69秒紀錄。客軍57分鐘再由後衛馬高斯辛尼斯藉角球攻勢頂成2：0。不過，主隊62分鐘由湯馬士柏迪近門扳回一城；70分鐘，後備上陣的賓韋特建功追平；並由另一後備兵雷斯尼爾遜於最後一擊射入絕殺球，終以3：2反克般茅。

至於曼城則憑菲爾科頓及貝拿度施華各建一功，主場兩球淨勝「喜鵲」紐卡素，而力保不失的門將艾達臣摩拉斯，亦寫下效力球會第100場清白身里程碑。賽後曼城26戰得58分，續5分落後榜首阿仙奴。

至於白禮頓昨賽前宣布與1月曾申請離隊的21歲中場摩西斯卡些度，續約至2027年，粉碎離隊傳聞。而球隊今晨主場4：0大勝韋斯咸。

另外，巴西隊點兵出戰月底友賽摩洛哥隊，其中阿仙奴及紐卡素陣中森巴兵全數落選，利物浦門將艾利臣比加亦未列席。