利物浦雙紅會求滅魔反底 近4場不敗漸入佳境 爭前4關鍵戰

利物浦vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

曼聯季初英超兩連敗曾跌至榜尾，直至第三輪聯賽在奧脫福球場以2：1挫利物浦，今季接掌的領隊坦夏格將隊長哈利馬古尼及已離隊的基斯坦奴朗拿度（C朗）退居後備，自此確立踢法成績漸入佳境，近况11場不敗，包括打破6年錦標荒贏得英格蘭聯賽盃，強勢出征雙紅會。

曼聯首循環交鋒險勝 成谷底反彈轉捩點

「紅魔」一對中堅利辛度馬天尼斯及華拉尼說過，上次對利物浦踢出鬥志及凝造團隊精神，每次成功解圍後都會互相擊掌，最後擊敗宿敵大大增強球員信心。馬天尼斯今季加盟後，因僅1.75米身高踢中堅而備受質疑，但這名阿根廷世界盃冠軍成員憑硬朗踢法、判斷高波及後場組織能力，證明能在英超立足。

利物浦近年在領隊高普帶領下盛勢，今季受傷患及中場效率大減等因素，在英超一度跌至第10位，在歐聯16強首回合主場更以2：5大敗予皇家馬德里，不過近4場聯賽3勝1和不敗及連續4場不失球，以24戰39分升回第6位，追至多踢兩場排第4的熱刺差6分，以及落後曼聯10分，今仗「六分波」或成能否重返前四關鍵。

今季天價加盟利物浦的達雲紐尼斯，因頻頻門前失機同受質疑，這名24歲烏拉圭隊前鋒近期表現漸有起色，近8場上陣入3球，上仗挫狼隊有一球「詐糊」。曾受坦夏格垂青、季中加盟紅軍的前鋒加普亦將首迎「雙紅會」。

利物浦過去6季英超在晏菲路對紅魔3勝3和不敗，上季大勝4：0，不過領隊高普賽前「大派高帽」，稱曼聯是目前狀態最好球隊，讚揚坦夏格及拉舒福特出色，「我作為利物浦領隊不可能對曼聯現况持正面態度，但拉舒福特最近表現實在令人難以置信」。高普與坦夏格賽前發聯合聲明，呼籲雙方球迷在比賽期間不要鬧事，勿以球會歷史悲劇嘲諷對手。

法明奴今夏約滿勢離隊

加拿祖入選阿根廷大國腳

此外，羅拔圖法明奴的經理人賽前受訪時透露，這名31歲巴西隊前鋒今夏約滿後，勢將離開效力8季的利物浦。而阿根廷隊公布月底友賽35人大軍名單，曼聯除了利辛度馬天尼斯，18歲小將加拿祖亦繼去年3月世界盃南美洲區外圍賽後，再度入選大國腳。