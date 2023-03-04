美籍新秀沙根特感恩赴歐十年修正果

侯健保回歸 認未熟哈斯軚盤按鈕

沙根特的履歷表並不亮麗，在F3只曾奪總季軍，而上屆F2僅排第4，被認為是皮亞斯齊落戶麥拿侖、迪菲斯轉投艾法托利下，威廉士的第3選擇。惟車隊的資深工程師戴夫笠臣（Dave Robson）認為，其速度已可拍得住隊友艾邦，只需再磨練輪胎管理及對戰技巧。去季曾擔任威廉士替工並取分的迪菲斯就表示，另外兩名較年輕的新秀一直在不同車隊受訓，F1經驗不比自己少。

除了3名新丁，35歲德籍老將侯健保亦相隔3季重返賽場，伙拍昔日有牙齒印的馬奴臣。上季擔任雅斯頓馬田後備車手的他，提到哈斯的軚盤按鈕設計與舊東家相反，在季前測試經常撳錯掣，笑言慶幸戰車未爆炸。他認為自己需要幾個比賽周末先追得上麥奴臣，後者就相信拍檔會比米克舒密加穩定。

哈斯今季有新主贊助，領隊史丹拿指預算可接近賽會訂立的上限，並針對財政規例節流，將維修站監控台斬半至容納3人，期望省下每年25萬美元（約196萬港元）物流支出。