阿爾派港產經理料AI公司推下浪贊助

串流紀錄片助打入美國市場

賭城站推廣需避鼓吹不良行為

近年F1界商業贊助湧現不少加密貨幣公司，其中阿爾派去年亦開始與全球最大加密貨幣交易所幣安合作。Anisa認為，未來賽車界商業贊助大趨勢將續落在科技公司身上，尤其近期OpenAI創造的人工智能聊天機械人程式ChatGPT成全球焦點，她相信未來AI及Web3等界別有望成為新客源。

Anisa又透露，現今F1界的市場推廣會盡量避免鼓吹不良行為，但主要看車隊自身怎衡量，在宣傳策略上作適當調整，並非「鐵板一塊」。她表示：「由於今屆新增了拉斯維加斯站，賭城辦賽難免有賭博成分，車隊雖然將與一些當地賭場酒店合作，但會避免在推廣上直接鼓吹賭博行為。」

自從串流平台Netflix於2019年起開播《一級方程式：極速求生》系列紀錄片後，世界各地車迷大增，Anisa透露單是美國觀眾人數便每賽季按年增長逾200%，對F1推廣有莫大幫助。阿爾派身為雷諾車廠近年推出的新品牌，亦期望藉此提升知名度，並計劃2030年將該品牌車款在美國市場銷售。

此外，法國足壇名宿施丹今年成為阿爾派車隊大使，Anisa表示對方將協助推廣平等機會及青年計劃，包括推動增加女性在賽車界的角色。她亦透露目前在F1界女性比例少於20%，目標2025年至少提升至30%。而阿爾派近日亦簽下德籍女車手佛羅絲（Sophia Floersch），贊助這名從5年前澳門大賽車意外後康復的新星在三級方程式（F3）出戰，亦是新季F3界唯一女將。

全法國陣容增車迷歸屬感

除了Anisa，還有3名港人目前在F1界打滾，分別是效力麥拿侖及愛快羅密歐的工程師，以及在平治推廣社交平台的職員。Anisa表示，希望未來可有更多港人加入，並期望與本地學校合作，推廣賽車運動。她亦舉例不少英國大學會舉辦交流計劃，讓就讀工程學的學生親臨基地了解運作，希望未來香港學府亦有機會建立類似計劃。

對於阿爾派今屆F1展望，Anisa笑言加斯利來投與奧干成為隊友，全法籍車手陣容配上法國車廠，無疑有助增加法國當地車迷的歸屬感，並透露車隊在巴林的首站目標是7及8位，而全季則希望可與平治等爭逐第3名。