韋斯塔本力爭F1三連霸 紅牛冬測領放兩大廠隊 輕車架助佩雷斯問鼎冠軍

文：陸奇

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當今季多隊爭相模仿紅牛去年冠軍戰車RB18，上周冬測亮相的RB19，設計理念卻與上一代截然不同，特別是由側箱延至車尾散流器的導流設計，令後軸一下子由去年的距地最高變今年最低。德國雜誌《Auto Motor und Sport》引述平治的說法是，「紅牛可比其他車調校最少低10毫米，若我們跟隨這設定，車底會被刮爛」，可見在賽會重新引入的地面效應賽例僅1年，紅牛已對相關技術掌握得爐火純青。重心低帶來的氣動力效益，彌補他們今季風洞研發時間及直路極速優勢減少，坊間普遍估算他們較法拉利單圈快0.3秒，更拋離平治半秒。

RB19重心低 彌補直路優勢減

法拉利換戰術大師 平治或棄窄側箱

利好紅牛的還有新車架更輕，令他們更容易因應賽道變化需求配重，提高穩定性。這對第3年駕駛紅牛的佩雷斯爭標非常重要，皆因這名33歲「墨西哥國防部長」與韋斯塔本不同，喜歡推頭多於甩尾，如今戰車對駕駛風格兼容性增加，他最少應可突破上屆季軍成績，甚至與隊友爭一日長短。然而，紅牛領隊漢拿近日談及兩名車手時說：「Max（韋斯塔本）會是更好的總冠軍候選人，Checo（佩雷斯）也有這個能力，對比他前年加盟時已進步良多。」韋斯塔本上季尾在巴西站拒車隊指令讓路予佩雷斯，或已為全面內戰埋下伏線。

法拉利就表明陸奇尼與辛尼斯還未有1、2號車手之分，新車SF-23在測試令人滿意，但對追趕紅牛未有頭緒，且輪胎損耗程度續受關注。「躍馬」去年戰績與戰車實力不成正比，前領隊賓洛圖引咎下台，由愛快羅密歐過檔的華蘇亞，日前終公布更換比賽策略主管恩拿基路達（Inaki Rueda），由年僅28歲的拉雲恩（Ravin Jain）取而代之，期望這名印度出生的牛津高材生能一洗「戰術大師」污名。

平治方面去年浪費不少資源處理戰車彈跳問題，但今年的W14續用窄側箱設計，冬測的數據顯示他們直路極速仍然最慢。禾夫早前暗示若研發走入死胡同，將砍掉重煉推出新車架，車隊其後稱最快的部件更新，不會模仿紅牛。與此同時，由於基本預算上限今年降至1.35億美元（約10.6億港元，未計分站及衝刺賽數目調整），兩支廠隊要未來數年同時兼顧2026年新引擎研發，自然也要盤算追趕紅牛的值博率。

雅士頓馬田勢挑戰平治

「銀箭」今季亦受到客戶隊雅士頓馬田挑戰，特別是後者聘請了紅牛前首席工程師丹法路斯（Dan Fallows）等人，今年戰車也顯示他們取得不少相關技術。當然，他們最少需要在戰車性能超越平治才有望挑戰對方，畢竟艾朗素與史度爾之中，只得一人有力與咸美頓或羅素周旋。至於麥拿侖在冬測多次出現問題，如前輪翼片設計失敗，與慢速彎異常推頭的艾法托利，料今季成績大倒退。