何詩蓓大削400自港績 奪港隊首巴奧資格

何詩蓓去年8月剛傷癒後，在全港公開賽游出4分8.64秒的400自新港績，之後轉戰短池賽季並今年初休季。26歲的她以這次美國系列賽第2站作為新季首戰，昨晨先在400自初賽以4分11.36秒次名晉級，再於決賽末段追上大部分對手，以4分05.84秒摘銀，僅不敵東道主17歲小將Katie Grimes。這成績亦較巴黎奧運達標時間快逾兩秒，令她取得個人以至港隊首項奧運資格。

何詩蓓在兩場400自期間，亦有出戰100米蛙泳計時賽，1分7.83秒的時間只比江忞懿保持7年的港績慢0.14秒，今晨起則會轉戰200自及50蛙。港隊此行另有4名男將參賽，其中劉紹宇在男子50背以26.95秒排第15；何甄陶在男子100自以50.66秒排第15；吳欣鍵在100蛙以1分3.56秒排第20。古逸豪則在50自計時賽游出個人最佳的23.41秒。

加國新星刷新200蝶世青紀錄

另外，加拿大16歲新星麥堅杜殊在女子200蝶游出2分5.05秒，刷新個人保持的世青紀錄。