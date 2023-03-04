曼城勇撼哀兵紐卡素 續追阿仙奴 哥迪奧拿避談爭三冠

曼城vs.紐卡素 now621台 晚上20：30直播

曼城自上月初作客敗予熱刺後，各賽事累積6場不敗，當中周三在英足盃作客以3球大勝英冠布里斯托城晉級8強，保持三線爭冠機會。不過，哥帥對三冠夢不存任何遐想，對此說道：「忘記它吧。每逢人們在談論三冠時，便會從這些賽事中一個一個的出局。我不會為此浪費一分一秒，只會專注接下來的賽事」。

軍情方面，「藍月」一對中堅史東斯及拿樸迪分別受傷患困擾，哥帥昨賽前記招透露兩人已復操，康復進度良好；今仗則可能沿用周中英足盃的3中堅陣式，由尼敦阿基、魯賓戴亞斯及文路爾艾簡治鎮守防線。前線則料由基亞利殊及馬列斯，支援爭取連續兩仗「士哥」的中鋒艾寧夏蘭特。

喜鵲新年轉弱 賴恩費沙下放梯隊

至於排第5的紐卡素，雖較多4分的「四哥」熱刺少踢兩仗，惟踏入2023年後聯賽僅取一勝，近4仗僅3和1負。「喜鵲」蘇格蘭籍翼鋒賴恩費沙本季未獲重用，上周對曼聯的英聯盃決賽前更被貶至U21梯隊操練。主帥艾迪賀維昨回應事件，稱希望專注在願為球會效命的球員身上，但強調足球世界充滿變數，否認對方去意已決。

湯馬士柏迪勢正選領廠鬥般茅

近况三連勝的阿仙奴，前日大勝愛華頓一役有新援中場佐真奴抱恙，半場退下火線。過去兩仗均後備上陣的湯馬士柏迪，此戰迎戰般尼茅夫有望重返正選行列。「兵工廠」翼鋒加比爾馬天尼利過去3場斬獲4球，本季已累積11次「士哥」，是2019/20年球季加盟以來首次單季聯賽入球達雙位數，是役料與同樣狀態上佳的李安度杜沙特及布卡約沙卡合作攻堅。