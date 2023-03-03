姚錦成主場最後探戈爭勝 港隊開操備戰七欖 女隊首在港迎正賽

香港七欖曾因疫情停辦3年，去年11月終以「防疫泡泡」模式在大球場復辦男子組賽事，惟港隊5戰盡墨，陣中星將姚錦成當時直言心有不甘，決定暫緩退役打算，再戰一屆七欖。事隔4月，這項體壇盛事再臨香江，香港男、女隊更齊齊以外卡身分亮相正賽，姚錦成直言傷痛令身體難以負荷，今次真的是其主場告別戰，盼在港人面前寫下完美句號。他又笑說：「我一直都著12號球衣，但去年不知為何穿上13號，可能真的埋下伏線。」

傷患纏身仍堅持 目標至少贏兩場

即使傷患纏身，但姚錦成仍享受在球場的時光，一直咬緊牙關堅持，「我好享受觀眾為香港隊打氣的感覺。教練揀得我落場，我就一定要有表現，否則我也對不起自己，這是我的動力」。 港隊「得分機器」丹馬克有傷在身，料姚錦成需負上更多責任，這名35歲翼鋒也當仁不讓，「我在這次七欖的目標是要繼續為球隊達陣，因為每支球隊都要入球提升士氣，希望我們今次至少贏兩場」。他又認為今年全面復常，預期氣氛更佳。另兩名華將李卡度和麥季聰則稱球員早前專注球會15人聯賽，但近日已將重心放回港隊，而港隊將於本月17至19日先出戰婆羅洲七欖賽，寓賽於操。

李念殷期待挑戰世界列強

女子隊方面，主力翼鋒「小飛俠」 莊嘉欣因左肩傷無緣上陣，但隊長李念殷盼眾志成城，在主場打出精彩表現。對於女子港隊首次在大球場出戰正賽，李念殷相當期待跟澳洲和新西蘭等世界巡迴賽級勁旅交手，面對更大挑戰。

香港女欖主帥莫以恆離職後，球員不時舉行內部會議，分享目標及對團隊感覺。莊嘉欣直言有效，認為球隊凝聚力變得更強。李念殷慶幸隊友願講出心底話，「有隊員會覺得球隊某些地方做得不好，未達專業欖球員水準，但起碼我們得到誠實的答案，知道有不足才能改善」。