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2023年3月3日星期五
曼聯反勝韋斯咸 強勢迎雙紅會 加拿祖末段妙射做功臣 熱刺修咸頓爆冷16強出局
阿仙奴大破剋星愛華頓 利物浦輕取狼隊升第6
足壇快遞：馬賽極刑負乙組隊無緣4強
摩蘭特傳涉亮槍毆打少年 經理人否認
不服中國籃協處罰 新疆廣匯退出CBA
陳雨菲生辰感言 嘆賽事頻密致心力交瘁
電視精選
姚錦成主場最後探戈爭勝 港隊開操備戰七欖 女隊首在港迎正賽
傑運公眾投票倒數階段 張家朗何詩蓓一馬當先
艾華頓膺港超去年10月最佳
體壇快訊：林銘夫學界D2破U20跳遠港績
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【明報專訊】（請看附圖）
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