足壇快遞：馬賽極刑負乙組隊無緣4強

拿玻里迎拉素爭九連捷

意甲榜首勁旅拿玻里明晨迎戰客軍「四哥」拉素。拿玻里拋離次席國際米蘭18分，此戰若勝出便可取得聯賽九連捷，惟後衛馬里奧雷爾因上場聯賽挫安玻里時領紅牌，今仗需停賽。拿玻里去年9月首循環曾以2：1反勝拉素凱旋。

奧沙辛拿食包拔頭籌

奧沙辛拿昨在西班牙盃4強首回合藉摩洛哥國腳中場伊薩蘇尼在47分鐘建功，主場以1：0勝曾23次封王的畢爾包。另外，西甲明晨有排第3的皇家蘇斯達主場迎戰護級球隊卡迪斯，據報主隊此役有37歲中場大衛施華續因腳傷缺陣。

多蒙特撼萊比錫誓奪榜首

德甲次席球隊多蒙特明晨若在主場對RB萊比錫勝出，除可錄得聯賽八連捷外，也可領前周日凌晨才作客史特加的拜仁慕尼黑3分，升上榜首。萊比錫此戰有中場干拉特賴馬停賽，西班牙國腳前鋒丹尼爾奧莫則據報下輪比賽可復出。

新帥促國腳改善體能

中國隊的塞爾維亞籍新帥恩高域昨稱，出席2026年世界盃決賽周是其目標，並敦促眾國腳須改善體能、比賽張力和富侵略性，「否則定會留在家中看國際大賽」。他認為中國球員聰明和強於學習，但若體能不足，結果或是只勝出一場比賽，卻不能奪標。