阿仙奴大破剋星愛華頓 利物浦輕取狼隊升第6

阿仙奴昨排出無鋒陣，沙卡於完半場前傳射居功，先開紀錄兼助馬天尼利再下一城，下半場再由馬田奧迪加特建功及馬天尼利梅開二度，大勝4：0兼隊史第100次擊敗「拖肥」，繼2003/04及2007/08年兩季後，再次首25輪英超取得60分。愛華頓25戰21分排尾三。

馬天尼利及沙卡昨仗齊達成今季英超入球雙位數，分別攻入11及10球，領隊阿迪達讚揚二人永不知足地改進，「當球員有這種心態和天賦，就會得到回報」。問到阿仙奴是否已成爭標大熱，阿迪達僅笑言非常滿意球隊現况，兵工廠周六晚續在主場對般尼茅夫。

另邊廂，利物浦憑後衛華基爾雲迪積克及射手穆罕默德沙拿，於下半場中段4分鐘內各建一功，主場以2：0擊敗狼隊，報卻上月初作客大敗對方前恥，並連續4場聯賽不失球，24戰39分升上第6，落後多踢一場排第4的熱刺6分。沙拿入今季各項賽事第20球，效力「紅軍」6季均達此入球數。

艾雲東尼批英足總泄涉賭調查

另外，賓福特前鋒艾雲東尼因多年前涉數百宗非法賭博被英足總調查，他昨在社交網抨擊英足總有人在判決前將消息泄露給傳媒，對此感震驚和失望。