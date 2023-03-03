曼聯反勝韋斯咸 強勢迎雙紅會 加拿祖末段妙射做功臣 熱刺修咸頓爆冷16強出局

曼聯贏得英格蘭聯賽盃3日後，回到奧脫福球場續戰，輪換6名正選，拉舒福特及卡斯米路先列後備，隊長哈利馬古尼與域陀連迪路夫出任中堅。「紅魔」55分鐘被韋斯咸翼鋒賓華馬反客為主打破僵局，但於77分鐘憑角球攻勢令對手擺烏龍扳平，加上加拿祖完場前妙射破網，以及韋格賀斯前場逼搶令敵衛在禁區內傳失，造就費特撞射得手，以3：1反勝，取得今季各項賽事第30場勝仗及不敗走勢延續至11場，晉身8強將主場對富咸。

坦夏格無懼麾下續三線作戰

對於在英超、歐霸及足總盃三線作戰，曼聯領隊坦夏格不擔心麾下有疲態，反而認為連場征戰可「注入能量」，「持續比賽可令球員保持狀態及獲得能量，我目前沒有看到球員有水準下降，贏得聯賽盃確是鼓勵，但絕對不是我們今季的終點，我亦很滿意球員今（昨）仗踢出韌性和爭勝心」。他透露賽前曾跟今季多在後備建功的加拿祖稱，要以正選身分改變比賽戰局，欣喜對方昨仗做到這方面。曼聯將於下周一英超作客大戰利物浦，「紅軍」主帥高普認為，紅魔是目前狀態最好的球隊，「我們必須竭盡全力準備這場大戰，在晏菲路球場發揮主場威力」。

英乙甘士比84年來首闖8強

至於其餘足總盃16強賽果，熱刺輪換多名正選下，作客爆冷以0：1不敵英冠前列球隊錫菲聯，後者晉級後將鬥同為英冠的布力般流浪；修咸頓輸兩球12碼下在主場1：2負甘士比，是這支英乙中游球隊84年來首闖足總盃8強，將鬥白禮頓，領隊保羅靴斯賽後更形容賽果為奇蹟。曼城則在8強主場迎戰有前隊長高柏尼倒戈執教的英冠榜首般尼。賽事暫定本月18及19日舉行，由於曼聯及白禮頓均晉級，兩隊原定本月19日在英超對碰的聯賽落實改期。