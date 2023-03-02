皇家馬德里vs.巴塞隆拿 明晨04：00開賽

巴塞於去年10月尾至上月中展示強勢，各項賽事18仗錄得16勝2和佳績，其中包括在西超盃決賽，藉加維、柏迪及羅拔仔建功，以3：1挫補時才由賓施馬破蛋的皇馬。惟球隊上周中在歐霸附加賽次回合作客不敵曼聯出局，接着在西甲破天荒首負艾美利亞吞兩連敗，賽後教練沙維勃然大怒，痛斥麾下踢出今季最糟糕一仗。

巴塞屋漏偏逢連夜雨，羅拔仔、柏迪及翼鋒奧士文利迪比利分別因腿筋、大腿和肌肉受傷明晨避戰，但前鋒安素法迪及時傷癒，勢與費倫托利斯及拉芬夏比洛尼合作攻堅。沙維賽前訓示道：「如果我們想在西甲和西班牙盃封王，就必須改善自己的比賽心態。」據報上述說話疑似針對羅拔仔在歐霸的表現，事關在出征「紅魔」前，沙維在受訪中曾反問「我怎樣才能激勵他贏得那個冠軍？」

巴塞3進攻主力避戰 賓施馬勢領皇馬破敵

皇馬亦有傷兵問題，守將阿拉巴及費蘭特文迪均因傷不能披甲，攻擊手洛迪高高斯則因肌肉受傷未必復出，安察洛堤疑故弄玄虛道：「與巴塞周旋會是體能虛耗極大的比賽，我想中場莫迪歷及卻奧斯或者不會上陣。我們稍後再作決定好了。」惟肯定的是，「肥安」的取分重責已落在賓施馬肩上，「他對皇馬所做的一切都非常重要，我們必須感謝他。希望他今年能繼續」。

阿拉巴FIFA最佳投美斯遭抨擊

賓施馬前日在國際足協（FIFA）年度最佳男足球員選舉獲季軍，作為奧地利隊隊長的阿拉巴，因首選是阿根廷隊的前巴塞名將美斯而被皇馬球迷抨擊，甚至傳言被種族歧視，阿拉巴解釋道：「這是整個奧地利團隊的集體決定，並非我一人。大家都知道我多麼欽佩賓施馬。」