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2023年3月2日星期四
港足3‧23主場鬥新加坡 本月兩友賽 主帥盼有助備戰亞洲盃
法國名宿方亭辭世 享年89歲 單屆世盃13球後無來者
祖雲打吡反勝 普巴315天首戰
約基治百次三雙 NBA史上第6人 領金塊炒火箭續居西一
何詩蓓美國賽爭巴黎奧運A標
熱刺F1合作 南看台下建小型賽車場
體壇快訊：黃鎮廷果阿賽雙線晉級
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巴塞殘陣征皇馬堪憂
科頓起孖領曼城闖8強 嘆走過低谷
格拉沙內部分歧 曼聯賣盤擬推遲
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【明報專訊】（請看附圖）
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