體壇快訊：黃鎮廷果阿賽雙線晉級

香港女子桌球隊本周續留泰國曼谷轉戰女子桌球世界賽，其中何綺麒在小組首兩戰均直落3局勝出，提前出線。中國隊的白雨露昨打出一棒127度，打破賽事歷來一棒最高分紀錄。

拿度傷退陽光雙賽

西班牙網壇名將拿度公布臀傷未癒，退出本月在美國舉行的印第安韋爾斯公開賽及邁阿密公開賽，意味他最快要到下月泥地賽季才會復出。其同鄉卡路士艾卡拉斯則腿筋過勞，未有出戰昨展開正賽圈的墨西哥公開賽。

巴西同意羅賓奴祖國服刑

巴西退役球星羅賓奴早前因在意大利強姦罪成，被判囚9年。巴西司法部確認，雖然與意國沒有引渡協議，但可接受對方要求，指令羅賓奴在祖國服刑。案件正在巴西高等法院處理程序，由於羅賓奴仍可上訴至終審法院，料他短期內被捕服刑機會不大。

世青前冠軍射殺家貓遭停賽

意籍單車手安東尼奧迪比利（Antonio Tiberi）日前在聖馬力諾家中試用步槍時，射殺了鄰居兼當地旅遊部長的家貓，昨被所屬的公路世巡賽車隊卓克罰無薪停賽20日。21歲的迪比利是2019年個人計時賽世青冠軍，據報在庭上否認蓄意殺貓，但為行為感後悔。