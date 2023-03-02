法國名宿方亭辭世 享年89歲 單屆世盃13球後無來者

摩洛哥出生 28歲因傷掛靴

方亭於1933年8月生於法屬摩洛哥馬拉喀什，司職前鋒的他在1950年於卡薩布蘭加USM展開職業賽生涯，其後加盟尼斯和蘭斯，惟因傷患嚴重，被迫在1962年掛靴，總計球會生涯上陣284次入258球，主要冠軍榮譽包括4奪法甲及兩屆法國足總盃等，並在1959年率領蘭斯打入歐洲冠軍球會盃（簡稱歐冠盃、歐聯前身）決賽，最終不敵皇家馬德里。

他於1953至60年期間代表法國隊出賽，曾出席1958年世界盃，該屆他上陣6場入13球，助球隊取得該屆季軍，他又曾兩度榮膺法甲神射手，一屆歐冠盃最佳射手，並在1958年獲世盃金球獎季軍。他收山後於1967年執教法國隊，其後擔任過巴黎聖日耳門（PSG）、圖盧茲和摩洛哥隊教練，曾於1974年帶領PSG升上法甲。

PSG班主否認參與綁架

PSG繼阿舒拉夫涉及強姦案後再傳出醜聞，班主艾希拉菲否認曾參與綁架，以及折磨一名據報持有關於2022年世盃申辦的「機密信息」的卡塔爾商人。有關當局昨已委任3名調查法官組成的小組調查事件。另在法國體育部上月的一份報告指出，就法國足總會長拿格拉特「對婦女的不當行為」，以及不再適合代表法國的體育運動，81歲的他昨宣布辭職。

另外，里昂昨於法國足總盃8強主場以2：1淘汰乙組球隊格勒諾布爾。