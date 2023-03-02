港足3‧23主場鬥新加坡 本月兩友賽 主帥盼有助備戰亞洲盃

香港足球總會上周二公布港足將於本月底國際賽期出戰兩場友賽，當中首場友賽昨落實與新加坡足總達成協議，將於本月23日晚上8時在旺角大球場對新加坡隊，售票詳情稍後公布；本月26日出發到馬來西亞，在28日晚上10時作客蘇丹依布拉欣體育場對馬來西亞隊。

港足上次主場賽事為去年9月21及24日友賽兩鬥緬甸隊，首場於旺角大球場閉門作賽，憑羅梓駿及孫銘謙各入一球贏2：0；第二場在香港大球場有12264名觀眾入場，雙方打和0：0。

賽前3天開操 5日後作客大馬

港足主教練安達臣表示，期望透過兩場友賽為明年的亞洲盃決賽周做好準備，並期待香港球迷繼續入場支持。港足現公布34人初選大軍，開賽前將確定決選名單，暫定本月20日下午開操；效力泰國勁旅巴吞聯的新加坡主力射手艾辛芬迪，於去年底友賽時重傷需長唞，無緣隨隊訪港。

亞盃決賽周明年1月12日開鑼

此外，主辦亞洲盃的卡塔爾足總前晚宣布成立亞洲盃決賽周籌委會，以及公布賽期，首次確認決賽周將於2024年1月12日至2月10日舉行，繼去年底世界盃後再主辦國際足球大賽。2023年亞洲盃決賽周原定今年6月16日至7月16日在中國舉行，但中國當局以疫情為由於去年5月宣布退辦，亞洲足協同年10月落實卡塔爾擊敗韓國及印尼取得承辦權。卡塔爾將以衛冕身分主場出擊，繼1988及2011年後，第三度成亞洲盃東道主。

港足去年6月於印度出戰亞洲盃外圍賽，在D組擊敗阿富汗及柬埔寨隊，雖其後不敵印度隊，仍以6支最佳次名之一的身分出線，相隔逾半世紀再闖決賽周，成為24支決賽周參賽隊伍之一，亞洲足協之後將會抽籤分成6組，每組首兩名及4隊最佳第3名將晉級16強。