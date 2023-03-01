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2023年3月1日星期三
美斯七膺FIFA男足年度最佳 得獎歸功教練隊友 「沒有他們我不會站在這裏」
英女足包辦兩大獎 門將艾絲謝丈夫鼓勵追夢
學界D1次日創4項紀錄 徐穎恩締400米新猷 許鎧珈標槍封后感激病兄鞭策
高球國際賽隔3年再辦 港將期待主場出擊
侯活T1聯盟明星賽領銜大勝 三分賽首輪止步
西甲足校推薦學員今夏赴西班牙學法
體壇快訊：黃澤林韋科賽闖正賽
電視精選
再遇剋星愛華頓 阿仙奴誓續連勝 阿迪達籲把握榜首優勢 戴治勉拖肥積極護級
曼聯挾奪冠餘威迎咸 坦夏格信麾下已收拾心情
足壇快遞：阿舒拉夫捲強姦案 法警調查
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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美斯七膺FIFA男足年度最佳 得獎歸功教練隊友 「沒有他們我不會站在這裏」
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