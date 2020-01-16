學界D1次日創4項紀錄 徐穎恩締400米新猷 許鎧珈標槍封后感激病兄鞭策

許鎧珈在女乙標槍第二擲擲出48.10米封后，並刷新自己保持的學界紀錄（37.14米）。她賽後坦承感不可思議，在疫情期間一度想放棄標槍，但兄長卻愛之深責之切，她亦不想辜負對方，「哥哥有玩三級跳和跨欄，但他因心漏症很多訓練做不到，所以他不想看到我放棄比較有天賦的事」。

徐穎恩在女乙400米初賽跑出56.27秒，將馬穎雯保持的港青紀錄推前0.38秒，同時將學界紀錄推前1.1秒。這名就讀中四的瑞典香港混血兒興奮表示，之前個人最佳成績（PB）為57.7秒，因此跑出這成績屬意料之外，盼決賽可跑得更快。

至於亞少獎牌得主李紫桃在主項女甲200米初賽跑出24.66秒首名衝線，以0.35秒優勢打破陳佩琦保持的學界紀錄。至於協恩小將鄭芷殷、黃詠瞳、馬凱淇和許晴在女丙4×100米初賽跑出48.82秒，以1.51秒刷新女拔萃保持的學界紀錄。

拔萃雌雄團體積分續領先

次日賽事後，拔萃男書院在男子組以229分暫居首，領先第二的旅港開平商會中學93.5分；拔萃女書院則以226分排女子組榜首，領先德望學校16分。