美斯七膺FIFA男足年度最佳 得獎歸功教練隊友 「沒有他們我不會站在這裏」

今屆年度最佳男足球員最後三強由美斯、應屆金球獎得主賓施馬，以及基利安麥巴比爭奪，而過去兩屆得主的羅拔利雲度夫基斯則三甲不入。最終美斯力壓兩名法國名將得獎，歷來第7次獲頒這項FIFA最高殊榮。

力壓麥巴比賓施馬當選

美斯獲獎後首先感激一眾阿根廷戰友，「我要特別感謝教練史卡朗尼，以及一眾隊友們，若沒有他們我不會站在這裏。」他又坦言自己能夢想成真在世盃封王來之不易，「我追逐了這夢想很多年而最終如願。這是所有球員夢寐以求的，且很少人能達成，我非常慶幸能成為其中一分子」。

去年底在卡塔爾勇奪男足世界盃的阿根廷成為今屆大贏家，除了美斯當選最佳男足球員兼入圍最佳陣容外，達米安馬天尼斯亦力壓去年助皇家馬德里奪四冠的泰拔高圖爾斯，以及助摩洛哥隊在世盃取殿軍的耶辛尼保奴，首膺年度最佳門將。而主帥史卡朗尼亦擊敗皇馬的安察洛堤及曼城的哥迪奧拿，首獲年度最佳男足教練獎，這名44歲教頭感激阿根廷足總對其賞識及信任，並感謝麾下讓他達成這些成就。

今屆年度最佳球迷亦由阿根廷當選，昨於頒獎禮代表阿根廷領取該獎項的是當地知名球迷卡路士杜拿（Carlos Tula），已年屆82歲的他自1974年起，每屆大賽均會入場觀戰打氣，親眼見證阿根廷隊在1978、1986及2022年奪得世界盃，以及1991、1993與2021年贏得美洲國家盃錦標。而美斯昨亦特別點名感謝家鄉球迷，「我們是一體的，球迷的熱情和能量對球隊非常重要，我為他們感到自豪」。

港帥安達臣投同鄉夏蘭特

波蘭傷殘球員奪最佳入球

值得一提的是，港足主帥安達臣將首名投予挪威同胞艾寧夏蘭特，麥巴比與美斯分列第2及3位。而港足隊長葉鴻輝則依次投給了美斯、麥巴比及莫迪歷。至於克羅地亞主帥達歷則向外界透露並未投票，他接受當地傳媒訪問時更慨嘆克軍球員被忽視，認為球員們在世盃的付出及表現「未獲應得的認可及尊重」。

此外，國際足協昨亦特別頒發年度FIFA會長獎，向去年底因病離世的一代巴西球王比利致敬，並由比利遺孀青木瑪希亞（Marcia Aoki）代表領獎。至於年度最佳入球由波蘭籍的傷殘男足球員Marcin Oleksy奪得，他去年在本土賽以一記半倒掛射入獲獎的金球，亦是歷來首名獲得此獎的殘疾運動員。