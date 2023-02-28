體壇快訊：港男隊花劍世盃埃及站得第6

吳安儀葉蘊妍女團世盃摘季

港將吳安儀伙葉蘊妍昨於泰國舉行的女子桌球團體世界盃4強，雖憑前者在第3局爭贏最後黑波，以及第5局打出一棒45度搶局追近，但仍以局數2：4不敵由伊雲絲及簡娜組成的英格蘭組合，與泰國組合並列季軍。印度隊在決賽爆冷4：3贏英格蘭隊。

佐高域成網壇在位最長世一

塞爾維亞網壇名將佐高域在最新一期世界排名續守男單一哥之位，令他歷來合共378星期居首，超越女單名宿嘉芙成為史上「世一」在位最長的網球手。英籍一哥諾利昨則在里約熱內盧公開賽決賽，以盤數2：1反勝西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯封王，報卻一周前阿根廷公開賽決賽敗仇。

阿根廷男籃41年來首無緣世盃

阿根廷男籃昨晨於世界盃美洲區外圍賽次圈，意外地以75：79不敵由阿根廷籍教頭尼斯托加西亞領軍的多米尼加共和國隊，最終排小組第4位出局，是這支上屆亞軍自1982年以來首次緣盡決賽周，而多軍則破天荒首闖這項今夏在日本、菲律賓及印尼舉行的籃壇大賽。