李拿特轟71分寫個人新高 生涯5次「60+」僅次張伯倫高比 領拓荒者輕取火箭

自2012年出道一直效力拓荒者的「One Club Man」李拿特，上周在全明星周末成為三分王，是他首次在職業球員生涯獲獎，會方賽前更特意舉行一次捧盃儀式，讓他接受主場球迷祝賀。而這名32歲球星昨仗手感火熱，全場38投22中，包括13記三分球，獨取個人生涯新高71分，並列聯盟史上單場第8高個人得分，並成為歷來第3多單場「60+」（5次）的球員，僅次名宿張伯倫（32次）及高比拜仁（6次）。最終球隊在他領銜下主場以131：114輕取火箭，以29勝31負暫列西岸第11位，續爭逐季後賽資格。

李拿特賽後表示：「我非常享受這感覺，尤其是在自己進入攻擊模式下，主場球迷的打氣亦成為我的推動力。」而他又透露將為這歷史時刻紋身留念，「雖然我已有很多紋身，但當你做過一些如此熱血的事，紋在身上紀念是與別不同的」。至於主帥比立斯亦大讚對方「打出大師級的表現，就像是球場上的藝術一樣，令人難以置信」。

「進入進攻模式」 將紋身紀念歷史時刻

另外，亞特蘭大鷹隊昨憑星級後衛崔爾楊格完場前一記中距離急停跳射，在主場以兩分之微絕殺布魯克林籃網。而這支早前解僱主帥麥美倫的東岸第8球隊，據報已與史尼達達成共識，將委任這名猶他爵士前帥接掌帥印，簽下5年長約。

楊格致勝跳投 鷹隊絕殺籃網

字母哥再缺陣 公鹿險挫太陽

其餘戰果方面，東岸二哥密爾沃基公鹿雖有球星「字母哥」安迪度高安普再次因傷避戰，但憑主力控衛賀利地攻入全場最高33分，加上首次倒戈的哥達末段射入兩記關鍵三分，終在主場以104：101險勝鳳凰城太陽。而是役作壁上觀仍未趕及為太陽上演處子戰的球星杜蘭特，據報有望在明早作客夏洛特黃蜂時正式登場。