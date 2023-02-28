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2023年2月28日星期二
曼聯捧英聯盃破錦標荒 兩球捕鵲 坦夏格入魔首冠拒自滿
曼城征布城爭入8強 迪布尼抱恙料續避戰
PSG榜首戰大破馬賽 美斯麥巴比齊建功 各寫入球里程碑
巴塞爆冷負艾美利亞 聯賽13場不敗告終
伊巴謙隔逾9個月復出 米蘭四連勝兼不失
拜仁大勝柏林聯返榜首
足壇快遞：些路迪挫格流衛冕蘇聯盃
電視精選
李拿特轟71分寫個人新高 生涯5次「60+」僅次張伯倫高比 領拓荒者輕取火箭
羽生結弦首登東京巨蛋公演
朱文佳西班牙首戰摘金
體壇快訊：港男隊花劍世盃埃及站得第6
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【明報專訊】（請看附圖）
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