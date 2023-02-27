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2023年2月27日星期一
熱刺劏車鞏固前四 卡尼史基普建功 曼城折茅少廠兵兩分
皇馬打吡僅和10人馬體會 安察洛堤批麾下缺爭勝心
港籃躋身亞洲盃外圍賽 預賽生死戰險勝馬來西亞
傑志作客輕取港會 今季首坐爆棚
杜班迪斯3年6破世績 喜於偶像前再突破
陳彥霖兩刷三級跳港績
體壇快訊：石偉雄世盃揭幕戰摘季
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【明報專訊】（請看附圖）
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