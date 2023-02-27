體壇快訊：石偉雄世盃揭幕戰摘季

港男花世盃8強僅負

港隊昨於花劍世界盃埃及站出戰團體賽，男將張家朗、蔡俊彥、楊子加和吳諾弘聯手闖8強，惟以41：45負意大利隊；女花則於16強以18：45不敵意大利隊。

李思穎國家盃全能賽第12

港隊昨分途出戰UCI場地單車國家盃印尼站，李思穎在女子全能賽排第12，梁峻榮伙繆正賢在男子麥迪遜得第19，楊礎搖在女子凱林賽的遺材賽失利，杜棹熙則於男子爭先賽資格賽止步。

吳安儀葉蘊妍闖世盃4強

女子桌球團體世界盃昨於泰國舉行，「四眼Cue后」吳安儀與葉蘊妍組成的香港A隊，以最佳小組第3名從小組賽突圍。她們在8強面對泰國B隊，鬥到決勝局以77：6勝出，局數4：3晉級4強。

梅利3年半錦標荒延續

英國名將梅利於卡塔爾網球公開賽決賽以兩盤4：6不敵俄羅斯的丹尼麥維迪夫，未能打破3年半錦標荒。世界一姐施維雅達則在迪拜網球錦標賽決賽爆冷以4：6、2：6敗予卡絲高娃，後者繼去年俄斯特拉法公開賽後再贏對方，亦首奪1000分賽事女單冠軍。

C朗沙特職半場轟3球

艾納沙昨憑葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）半場包辦3個入球，於沙特職業聯賽作客大勝達馬克，趁爭標競敵伊蒂哈德本周失分，而在榜首拉開兩分優勢。38歲的C朗本月4仗合共貢獻8個入球及2次助攻。