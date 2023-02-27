皇馬打吡僅和10人馬體會 安察洛堤批麾下缺爭勝心

馬體會主帥施蒙尼昨仗第612次領軍，平了已故前帥阿拉干尼斯的隊史紀錄，惟左閘雷尼度在23分鐘便因膝傷退下火線，賽後更料會提早收咧。皇馬此役有卻奧斯復出擔正，另一中場曹亞文尼亦在63分鐘傷癒上陣，並在1分鐘後，因馬體會攻擊手安祖哥利亞因向後衛魯迪格批肘領紅而多打一人。入替雷尼度的馬體會守將荷西基文尼斯在78分鐘接應基沙文傳球頭槌開齋。85分鐘，皇馬的18歲前鋒艾華路洛迪古斯獲莫迪歷助攻頂成1：1完場。

皇馬賽後23戰得52分，少今晨才比賽的一哥巴塞隆拿7分。馬體會賽後以42分守在第4位，只少作客以0：1負華倫西亞的季席球隊皇家蘇斯達1分。畢爾包則連失兩記烏龍波下，主場2：3不敵基羅納，且有門將烏尼西蒙半場傷出。

拿玻里意甲拋離國米18分

史浩克德甲護級戰贏史特加

意甲榜首拿玻里下半場雖以寡敵眾，卻仍藉箭頭域陀奧森漢上半場入第19球，助球隊作客以2：0挫安玻里，拋離作客以0：1不敵博洛尼亞的「二哥」國際米蘭18分。德甲包尾的史浩克04主場以2：1挫尾四史特加，終止聯賽7戰不勝頹勢，追至落後對方3分。