熱刺劏車鞏固前四 卡尼史基普建功 曼城折茅少廠兵兩分

熱刺前鋒孫興慜此役再列後備，由哈利卡尼伙拍李察利臣及古路施夫斯基攻堅，車路士則有翼鋒史達寧復任正選，與夏維斯和薛耶治進襲熱刺後防。19分鐘，車路士中堅堤亞高施華疑被倒地的卡尼壓傷腳部，無法繼續比賽，由韋斯利科芬拿入替，與高列巴尼握守中路，而球隊的57%控球率勝過熱刺，至於兩軍攻門分別是3次和4次，僅有的一次中框射門來自「藍戰士」的馬德里體育會借將前鋒祖奧菲歷斯，但被熱刺門將費沙科士打輕易沒收。

堤亞高施華遭卡尼壓傷退下火線

換邊後僅1分鐘，熱刺中場奧利華史基普趁客軍解圍不遠，禁區頂右腳勁射破網。升上熱刺一隊已4年的他，各項賽事為熱刺上陣第75場終於開齋。卡尼則82分鐘埋齋，助球隊最終兩球淨勝車路士。

夏蘭特今季入第33球

利物浦悶和水晶宮

另外，賽前在英超和歐聯兩連和的曼城昨仗續有中場奇雲迪布尼因病避戰，卻憑祖利安艾華利斯、艾寧夏蘭特及菲爾科頓上半場先後建功，敵衛於51分鐘擺烏龍，以4：1挫末段破蛋的般尼茅夫。後者賽後排尾二，與尾三愛華頓同分，同落後尾四列斯聯1分，並多包尾修咸頓3分。夏蘭特各項賽事累計入33球，與阿古路並列隊史單季入球榜第4位，但只比湯美莊臣於1928/29年球季締造的38球紀錄少5球。曼城領隊哥迪奧拿說：「夏蘭特的表現是不可思議的，往往為敵軍帶來威脅，我們都愛他。」哥帥又特別提及阿仙奴下周中將再度出戰歐霸，或增加聯賽失分機會，但最重要的是「藍月」盡力爭勝。

此外，利物浦11次攻門4中框卻「食白果」，被6射零中目標的主隊水晶宮逼和0：0，賽後以23戰得36分排第7，落後四哥熱刺9分。「紅軍」領隊高普賽後雖認這球季在隊史並不輝煌，但仍鼓勵麾下積極地力爭上游。紅軍昨仗曾中楣柱，累計今季中門框達14次屬英超之最。