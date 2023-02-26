港系列賽女飛人齊破PB 江俊淇封后 兼顧教職學業冀取平衡

在早上的女子100米初賽，陳佩琦跑出11.76秒首名衝線，她望向計時器後興奮得振臂歡呼，同處第4組的梁筠宜及江俊淇緊隨其後，惟最終因超風速（+2.3）「食詐糊」。眾人短休4小時後出戰決賽，江俊淇以11.69秒率先衝線，距林安琪的港績僅差0.07秒，而陳佩琦（11.76秒）和梁筠宜（11.81秒）分列亞、季冠。

25歲的江俊淇直言，自己曾多次因超風速錯過跑入12秒的機會，加上現時全職教書，曾想過退役，幸得恩師李紹良的鼓勵，終一直堅持，「我不厲害，也想過放棄，但教練一直沒放棄我，我也不想辜負他。」她續指，現正修讀教育文憑，故不能半途而廢，轉做全職運動員，但她渴望取得平衡，「教書和跑步同樣重要，兩樣都是我生命中想做的事。我為了爭取杭州亞運資格，早已決定延遲畢業，不論結果我都無悔」。

三甲跑入12秒 梁筠宜騷7年之癢

高澔塱俞雅欣跳遠封王稱后

同樣想過退役的，還有梁筠宜。她在2016年跑過12.04秒後，一直未有突破。這名22歲港將賽後受訪時感觸落淚，坦言因苦等這PB已7年之久，近年受腳傷困擾，年初錯過亞洲室內田徑賽資格，眼見羅芷元和李紫桃等後浪湧現，同期的江俊淇及陳佩琦也漸入佳境，若本地排名跌出前4名，會考慮退役，「若這兩個月跑不出成績，我真的想放棄，因不能給教練和自己交代」。

田項方面，高澔塱在男子跳遠憑第2及6跳躍出7.8米稱王，小將林銘夫以7.6米摘銀，馬嘉豪則跳出PB的7.55米掛銅。至於女子跳遠香港紀錄保持者俞雅欣則以6.03米封后，賈慧妍及陳彥霖分列亞、季軍。