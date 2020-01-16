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2023年2月26日星期日
英聯盃決戰 曼聯紐卡素爭破錦標荒 森巴組合對決勢左右大局
卡利奧斯臨危受命 新舊主帥看好翻身
領車征熱刺 樸達揭麾下怨杜曹季前集訓「糟糕」
阿仙奴挫李城兩連勝 馬天尼利連續兩仗士哥
榜首大戰撼拜仁 奇兵柏林聯淡看爭標
體壇快訊：PSG大戰馬賽缺尼馬
SUN周日體育賽事直播
港系列賽女飛人齊破PB 江俊淇封后 兼顧教職學業冀取平衡
港籃亞盃外負泰國 今鬥馬拉演出線生死戰
鄧宇軒青年超聯富吉拉站僅負摘銀
彭利拿領南區挫東方 待入籍爭踢港隊
首膺毅行者冠軍 黃浩聰：可遇不可求
韋少快艇地標 偕帝王締聯盟第2高分比數
三鐵亞洲盃大美督上演 港將奧斯卡第6完成
體壇快訊：張家朗世盃開羅站首圈出局
SUN周日體育賽事直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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英聯盃決戰 曼聯紐卡素爭破錦標荒 森巴組合對決勢左右大局
卡利奧斯臨危受命 新舊主帥看好翻身
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