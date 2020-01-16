體壇快訊：PSG大戰馬賽缺尼馬

馬些路回流巴甲富明尼斯

前皇家馬德里名將馬些路昨落實以自由身重返成名地的巴甲球會富明尼斯，簽約兩年，當中包括1年球員選項。這名34歲的前巴西國腳去夏由皇馬轉投希臘班霸奧林比亞高斯，但因與會方意見不合提早解約。另外，日前在歐霸不敵曼聯出局的巴塞隆拿明晨返西甲作客艾美利亞。

國米作客博軍爭三連捷

米蘭雙雄明晨在意甲分途出擊，次席的國際米蘭日前在歐聯靠盧卡古的入球在16強挫波圖先拔頭籌，料今仗續掛帥伙拍拿達路馬天尼斯攻堅，作客博洛尼亞爭各賽事三連勝。同樣在歐聯以1球領前熱刺的AC米蘭，則在主場迎阿特蘭大。

水手輕取紅鑽開季連勝

衛冕的橫濱水手昨於日職次輪憑巴西籍外援安達臣盧比斯及恩馬菲斯各建一功，在主場以2：0輕取浦和紅鑽，開季兩連勝升上榜首。至於神戶勝利船雖有恩尼斯達續因傷缺陣，但仍作客3：1挫北海道札幌岡薩多，同樣兩戰全勝升次席。