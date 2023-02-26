領車征熱刺 樸達揭麾下怨杜曹季前集訓「糟糕」

車路士在去夏由美籍富豪保亞利入主後，於9月以成績原因辭退時任主帥杜曹，並由白禮頓挖角樸達接掌帥位。不過，球隊在他治下除了10月時曾踢出一段五連勝走勢外，其餘各項賽事20場僅4勝，至今帶隊共25仗勝率只有36%，在聯賽榜排第10，兩項本土盃賽已出局之餘，於歐聯16強鬥多蒙特亦先輸首回合。

對於戰績不濟，樸達昨回應道：「這是非常困難的工作，有很多因素影響了球隊。班主花了很多錢買球員，自然令大家有更高期望，同時亦會帶來更多壓力。目前除了傷兵問題，陣中有很多年輕或初到英超的球員，這需要時間去磨合，亦是我們一直在努力的地方。」惟他又透露，陣中有經驗的球員曾向他表示，前帥杜曹在今季的季前集訓不理想，「我獲告知當時的季前備戰，是他們球員生涯經歷過最差的一次。雖然我不在場，不能說些什麼，但這的確會影響球隊」。

干地續因病未能領軍熱刺

軍情方面，熱刺主帥干地昨證實再因病缺席無緣倒戈，今仗由助教史迪連尼暫代領軍，而門將洛里斯等4將因傷避戰。至於「藍戰士」則有上仗頭部受傷的艾斯派古達等5將缺陣。