英聯盃決戰 曼聯紐卡素爭破錦標荒 森巴組合對決勢左右大局

曼聯vs.紐卡素 HOY TV 77台、有線601/661台 明晨00：30直播

英聯盃將於明晨在溫布萊球場舉行決賽，曼聯力求自2017年贏得英聯盃及歐霸等成盃賽三冠王後，近6年來首項冠軍；前年獲沙特阿拉伯財團入主的紐卡素，更是爭取隊史首座聯賽盃錦標。

兩隊在今屆均避開英超「Big 6」一路晉級，中場核心同樣為巴西國腳：卡斯米路及般奴古馬雷斯，二人不約而同早前領紅而要停賽3場，缺陣期間亦影響球隊成績，在陣勝率分別達76%及66.7%，反映舉足輕重。曼聯今年缺少卡斯米路的4仗，在英超作客不敵阿仙奴及主場打和列斯聯，共失5分。

卡斯米路冀奪冠留英名

曼聯領隊坦夏格承認，卡斯米路在隊中愈見重要，是紅魔近期成績穩步上揚的原因之一。從防守數據顯示，紅魔沒有卡斯米路的比賽，平均失球及被攻門次數均顯著增加。雖然這名剛過31歲生日的悍將過去在皇家馬德里贏盡錦標，仍稱盼在曼聯以冠軍成員身分讓球迷記住。

至於紐卡素近3場沒有古馬雷斯更錄得2和1負，今季兩場不敵利物浦的敗仗，這名25歲巴西國腳均不在陣中，除了是「喜鵲」組織進攻重心，其防守對抗能力亦出眾，堪稱攻守兼備。

此外，卡斯米路與古馬雷斯近期的中場拍檔均是森巴同鄉。曼聯日前在歐霸淘汰賽附加賽擊敗巴塞隆拿，費特在兩回合既有入球及助攻，防守上也被坦夏格稱讚像蚊子般貼防法蘭基迪莊。至於祖連頓起初在紐卡素司職前鋒入球寥寥，後被主帥艾迪賀維改造成中場踢法全面，迎接職業生涯高峰，隊長捷比亞形容這名26歲森巴兵為一部機器，操練時總是付出100%，難以防範。

阿米朗續約紐卡素至2026年

曼聯近9場不敗，惟狀態大勇的拉舒福特日前對巴塞尾段傷出，坦夏格承認要等待診斷報告，才知悉「福仔」能否趕及上陣，並證實前鋒安東尼馬迪爾因傷續缺陣。而紐卡素則宣布跟今季首席射手的米基爾阿米朗續約3年半至2026年，在大戰前夕提振士氣。