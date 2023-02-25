D1田徑首日八創新猷 白凱文女甲跨欄締PB

拔萃雌雄暫列團體榜首

白凱文在女甲100米欄初賽跑出13.85秒，以0.45秒刷新紀錄，首名闖決賽。她在賽後喜極而泣，認為這次放下執念為突破關鍵，「上年我太執着於紀錄，令所有事都做得不好，今年沒想太多，這一槍我放下壓力，只想搏盡」，這名女拔田徑隊長在100米初賽則以次名晉級，僅慢於港大同學會書院星將李紫桃。至於協恩中學小將許晴則於女丙100米初賽跑出12.47秒，以0.01秒刷新塵封13年的紀錄。

協恩小將破封塵13年女丙百米紀錄

拔萃男書院則有3名乙組小將破紀錄，當中黃義騫在標槍以58.50米封王，將紀錄推前1.59米。他表示自己的主項為羽毛球，約一年多前接觸標槍，目標是來年升上甲組挑戰前港隊代表林銘堯的62.06米紀錄。王諾弘在1500米初賽跑出4分10.65秒，梁靖恆則於200米初賽跑出21.90秒。

4×400米接力初賽有3項新紀錄，女拔萃代表在丙組跑出4分12.52秒；至於她們的師姐在乙組跑出4分01.97秒。男拔萃代表則於甲組跑出3分25.18秒，以0.5秒破紀錄。