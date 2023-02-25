視陳傲軒成長伙伴 校園球場形影不離

Ellison跟陳傲軒自傑志U16梯隊起並肩作戰，兩人上季一同晉升至一隊，還雙雙升讀理大，在球會及校園都形影不離。他們去年同入選港足出戰U20亞洲盃外圍賽，當中首戰1：5不敵越南隊一役，便由陳傲軒下半場博得12碼、曾以行操刀後補中，為港足U20取得賽事首球。

Ellison慶幸能跟這名青年軍戰友在港超賽場奮鬥，坦言他們同於2003年出生亦存在良性競爭。不過二人今季踏上不一樣道路，其中陳傲軒外借至冠忠南區磨練，在去年11月菁英盃分組賽大勝理文梅開二度；至於留在傑志的曾以行喜見好友踢出代表作，認為留隊與外借各有好處，「留在傑志的訓練質素較高，外借其他球隊可獲出場時間。看見阿軒的成功，自己也希望把握機會，爭取於菁英盃以外賽事上陣」。

由傑志U16到港足並肩作戰

訪問當日，剛好Ellison與陳傲軒等理大校隊球員相約吃晚飯。阿軒亦盛讚好友在各範疇兼顧得宜，「既能讀書，又能踢波，還有女朋友」。惟他「控訴」曾詢求Ellison協助時不獲理會，笑稱對方間中「目中無人」。

（體壇 Hot Star）