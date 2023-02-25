曾以行足夢拓路向 因傷接觸物理治療 國際賽歷挫敗求雪恥

文：林欣澤、圖：楊柏賢

曾以行修讀的物理治療學是俗稱「理大三寶」的名科，他透露選擇投身這學科原因離不開足球，「青年軍受傷時被轉介看診，跟物理治療師交流後認識這行業。後來開始實習、閱讀有關資料，對此產生興趣」。他現大學二年級，盼日後續在綠茵場上打拼之餘，有志發展與學科相關事業，「不想只把所學知識當一技旁身，而是可應用在事業」。

晨操下午上課 願犧牲玩樂換成就

為兼顧學業和足球，Ellison早上參與傑志操練，較多選讀下午課堂，涉及使用實驗室的課堂會回校參與，一般講課則留家看教材。他坦言面對這樣密集的時間表確實有點吃力，犧牲不少玩樂和陪伴至親的時光，但強調再辛苦也會堅持到底，「能兼顧的話便盡我所能，既然學業和足球都想追求，就要犧牲一些時間換來成就」。

Ellison是百分百的傑志青訓產品，6歲起加入傑志足球學院前身的香港巴塞足校，由各梯隊一步步升上一隊。他回顧青年軍生涯時，自認早期未如香港U23中場鄧筵霑等同期球員出眾，所踢位置也非現時司職的中堅，身高在中三、四才顯著增長。及至U18時期，傑志助教兼U18教練梁志榮的一席話，讓他足球生涯迎來轉變，「季初他偶爾跟我說『你踢中堅啦』，本以為他開玩笑，豈料在這位置找到舒適感，讓我在足球生涯突飛猛進」。

伯樂梁志榮勸轉型中堅

這次轉型成功，讓Ellison前年完成青年軍生涯後獲得一紙職業合約，今季為「藍鳥」在各賽事上陣7次，於去年12月菁英盃分組賽對晉峰開齋。傑志猛將如雲，他視同位置的隊長艾里奧為學習對象，「他富有經驗、防守兇狠，後場用球組織爐火純青。防守應有態度和進取性，是我值得效法」。港足由挪威籍教頭安達臣接掌後，大軍偶有驚喜人選。去年7月到日本出戰東亞盃決賽周，當時不足19歲的Ellison以第二年輕身分入選，即使最終未獲出場機會，也讓這初出茅廬小將眼界大開。

輾轉同年9月，曾以行卻在U20亞洲盃外圍賽得到「震撼教育」。儘管他首仗取得國際賽處子入球，但港足在這項賽事分別以1：5大敗予越南及印尼隊，以及爆冷1：2反負東帝汶，小組3戰全敗末席出局。作為陣中較有大賽經驗一員，他自責未能肩起重任，賽後不禁落淚，透露回港後用了一星期沉澱挫敗感，反思自己跟隊友在體力、速度和比賽心態等均遜於對手，「我們比賽時總不夠對手投入認真。對方是在搏命，五五波經常都爭贏，這都是講求當刻信念、有多想搶得皮球。疫情確實讓我們缺少出外鍛煉機會，但不能以此為藉口，跨越這些困難是我們責任。」Ellison日前入圍港足U23初選，下月將隨隊集訓及出外友賽，爭取在9月U23亞盃外及杭州亞運雪恥。

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